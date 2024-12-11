Підвищення тарифу на передачу електроенергії має бути обговорено з бізнесом, - експерт
У представників бізнесу наразі відсутні розрахунки, які могли засвідчити необхідність підвищення тарифу на передачу електроенергії. Тому передусім Укренерго має надати такі розрахунки, та провести обговорення з бізнесом цього питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора Асоціації "Укрцемент" Людмили Кріпки.
"Ми виступаємо проти такого зростання тарифу. Неодноразово ми надсилали пропозиції до НКРЕКП, Укренерго, Мінекономіки та Міненергетики щодо стримування зростання тарифу на період воєнного стану. Або хоча б взяти прогноз НБУ щодо зростання реального ВВП у 2025-му, і встановити на його основі справедливий тариф на передачу електроенергії", - розповіла вона.
Вона зауважила, що представники бізнесу можуть надавати свої пропозиції тільки у тому випадку, коли надаються відповідні розрахунки та обгрунтування, та коли проходить обговорення. Але наразі обговорень немає – так само, як немає і обгрунтувань для підвищення.
"Ми спілкуємося з дружніми асоціаціями та об’єднаннями, які можуть донести до нас якусь інформацію. Федерація роботодавців нас періодично збирає по певним питанням, куди запрошують представників НКРЕКП. Але як об’єктивної оцінки, так і розрахунків чи пояснень, чому з’явилися ці цифри немає", - наголосила Кріпка.
Нагадаємо, раніше НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в Укренерго, і провести виплати за кредитами.
У свою чергу, Федерація роботодавців України виступила проти цього рішення, і закликала Укренерго провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, а також оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.
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