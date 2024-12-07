Підвищення тарифу на передачу електроенергії позбавить українську продукцію конкурентності, - експерт

"Електроенергія напряму впливає на життєдіяльність добувних компаній. Якщо собівартість видобутку суттєво зросте, галузь втратить рентабельність. У четвертому пункті нашого Плану миру сказано, що спільно з союзниками ми будемо захищати інвестиції в надра. Але, коли сюди прийдуть союзники і подивяться, яка у нас тарифна політика, вони можуть і не робити інвестицій, адже продукція буде неконкурентоздатною", - пояснила вона.

Вона висловила переконання, що чим більше інвестицій зайде в українську економіку, тим простіше нам буде вести оборону, адже у цьому випадку інвестори захищатимуть свої інтереси. Саме тому зважена тарифна політика – запорука економічної та національної безпеки України.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в Укренерго, і провести виплати за кредитами.

У свою чергу, Федерація роботодавців України виступила проти цього рішення, і закликала Укренерго провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, а також оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.