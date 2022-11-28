Підвищення тарифу на передачу електроенергії вдарить по бізнесу та УЗ, - ФРТУ

"Значне підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії є дуже недоречним, і може остаточно підкосити українську промисловість, яка й так страждає від відключень електроенергії, викликаних терористичними атаками Росії", - зауважив Гусак.

Він підкреслив, що це рішення також спричинить зростання собівартості послуг Укрзалізниці, яка наразі має обсяг роботи, який багатократно зріс, а отже - потребуватиме більше допомоги від держави, адже тариф на перевезення у цьому році компанія вже піднімала, причому одразу на 70%.

"Ми будемо мати ситуацію, коли більшість українських підприємств будуть змушені просто зупинитися. Тому вважаємо, що тариф, принаймні до стабілізації ситуації с постачанням електроенергії, а то й до кінця дії воєнного стану, має підвищитися не більше ніж на 10%. А Укренерго, як державній компанії, слід залучати для покриття кредитів кошти бюджету, а також шукати шляхи отримання допомоги від наших міжнародних партнерів", - резюмував експерт.

Як відомо, НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на +51% та диспетчеризацію - одразу на +356%.

Своєю чергою президент голова Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії призведе до подальшого падіння конкурентоспроможності української продукції та погіршення стану нашої промисловості.