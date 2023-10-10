Підвищення тарифів на залізничні перевезення буде катастрофічним для економіки, - експерт

"В Україні частка вантажів, які перевозяться Укрзалізницею, 80%. І тому, якщо Укрзалізниця збільшує тарифи, це збільшує собівартість всієї продукції. Це розганяє інфляцію. Це робить неконкурентоспроможною ту продукцію, яка відправляється на експорт чи навіть продається на внутрішньому ринку і конкурує з імпортом. І треба розуміти, що економічні наслідки будуть катастрофічні. Логістичні витрати для бізнесу зросли вже в 4-5 разів, тепер буде 6-7 разів. Наша продукція нікому не буде потрібна. Ми не будемо працювати", - наголосив Каленков.

За його словами, для бізнесу надзвичайно важливо, щоб "Укрзалізниця" працювала і ефективно виконувала свою роботу. Але також для бізнесу важливо, щоб робота компанії була прозорою, а видатки - зрозумілими.

"Укрзалізниця - це величезна державна компанія, яка легендарна за своєю корупцією. Я не знаю іншу державну компанію, тим більше такого масштабу, де корупційні скандали були би так поширені, як в УЗ. Але навіть якщо абстрагуватися від корупції, у бізнесу є дуже великі питання до ефективності роботи Укрзалізниці. Тож ми сподіваємося, що УЗ робить все для того, щоб зменшити собівартість своїх послуг. Бо ми на своїх підприємствах це робимо", - додав Каленков.

На його переконання, що УЗ може віднайти необхідні кошти, якщо звернеться за підтримкою до міжнародних донорів, а не перекладаючи тягар витрат на плечі бізнесу, який і так має численні економічні проблеми.

"Держава багато говорить про те, що треба підтримувати бізнес. Для цього потрібно заморозити тарифи на перевезення до нашої перемоги. УЗ може говорити з нашими партнерами, виходити на міжнародний ринок, сама чи за допомогою держави, і залучати зовнішнє фінансування. Адже український бізнес наразі не може вийти на міжнародний ринок, щоб зробити якісь запозичення", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація про намір УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%.

В свою чергу економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання. Тому тут необхідне втручання уряду, який має приборкати апетити УЗ.