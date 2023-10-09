Підвищення тарифів на залізничні перевезення призведе до закриття підприємств, - голова ФМУ

Підвищення тарифів на перевезення має бути обов’язково узгоджене з представниками українського бізнесу. В результаті, через дії УЗ, ми втратимо ряд підприємств, які змушені будуть закритися і звільнити працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Федерації металургів України Сергія Біленького.

"Укрзалізниця традиційно намагається вирішувати всі питання коштом найбільших її споживачів, таких як гірничо-металургійний комплекс. Ми системно боремося з такими спробами підвищення тарифів. На жаль, зараз, користуючись війною, велика частина рішень уряду приймається без обговорення з підприємствами та профільними бізнес-об’єднаннями. Але наслідки таких дій будуть важкими, адже стабільно працювати ми не зможемо", - попередив Біленький.

Він зауважив: підвищення тарифів не допоможе УЗ заробляти більше, адже підприємства, чия продукція перестане бути конкурентоспроможною, почнуть закриватися. Натомість соціальна напруга зросте, адже ще більше українців втратять роботу.

"Ми будемо вимушені закривати підприємства з усіма соціальними наслідками. Тому що такі дії органів влади, які неможливо обґрунтувати, призводять до руйнівних наслідків, співставних з тими, що ми маємо від широкомасштабного вторгнення Росії", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація про намір "Укрзалізниці" збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%.

Своєю чергою економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання. Тому тут необхідне втручання уряду, який має приборкати апетити УЗ.