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Підвищення тарифів на вантажні перевезення - загроза для економіки та бюджету, - Оринчак

Субота 30 листопада 2024 14:45
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Підвищення тарифів на вантажні перевезення - загроза для економіки та бюджету, - Оринчак Фото: підвищення тарифів на вантажні перевезення - загроза для економіки та бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Керівництву "Укрзалізниці" варто покращити ефективність управління компанією замість того, щоб нарощувати прибуток за рахунок підвищення тарифів. Адже постійне зростання тарифів становить серйозні загрози як для економіки, так і для бюджетів усіх рівнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Національної асоціації добувної промисловості України Ксенію Оринчак.

Вона підкреслила: таке рішення може суттєво вдарити по добувній галузі, бо зростання витрат для компаній призведе до здорожчання продукції. Це, в свою чергу, може змусити підприємства скорочувати видобуток або зменшувати обсяги перевезень.

"Збільшення витрат не тільки вплине на конкурентоспроможність компаній, а й позначиться на місцевих громадах, де добувна галузь створює значну кількість робочих місць. Якщо ці витрати стануть надмірними, регіони можуть зазнати економічних втрат. Тому замість підвищення тарифів, варто зосередитися на більш ефективному управлінні витратами, підвищенні ефективності та залученні інвестицій в інфраструктуру УЗ. Це дозволить забезпечити стабільний розвиток без негативних наслідків для галузі та економіки загалом", - переконана експерт.

Як відомо, УЗ завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку в 1,66 млрд грн. Виторг УЗ за січень-вересень зріс до 78 млрд грн - це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року.

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