Підвищення тарифів на вантажні перевезення спричинить погіршення в економіці, - експерт

"Підвищення тарифів не провокує бізнес більше перевозити. Це провокує перевозити цілий бізнес з країни. І так само й люди, коли споживча продукція збільшується в ціні постійно, теж починають рахувати, де їм жити дешевше - в Україні чи в Польщі?" - зауважила Колесникова.

Вона підкреслила, що підвищення тарифів на перевезення у країні, яка бореться у війні - недопустиме, адже не допомагає втримати в Україні бізнес, який намагається працювати.

"Просто інколи задаєш питання - люди взагалі розуміють, що відбувається в країні, що відбувається з виробниками, який шлях вони зараз проходять, що треба зробити для того, щоб втримати бізнес в Україні? Ми бачимо міграцію бізнесу за кордон. А такі дії, звичайно, тільки це провокують ще більше. Всі політичні заяви кажуть, що нам треба повертати людей, треба повертати бізнес, і треба інвестувати в Україну. Але підвищення тарифів працює тільки на те, щоб бізнес їхав з країни. Економічного обґрунтування тут ніякого немає", - резюмувала Колесникова.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір Укрзалізниці переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%.

Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% - це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

У свою чергу виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Орінчак заявила, що чергове підвищення тарифів призведе до втрати іноземних ринків, які ще намагаються втримати українські підприємства, і відповідно - до закриття цих підприємств.