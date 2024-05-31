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Підвищення тарифів потрібно, щоб країна не залишилась без світла, - Міненерго

П'ятниця 31 травня 2024 19:52
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Підвищення тарифів потрібно, щоб країна не залишилась без світла, - Міненерго Фото: Підвищення тарифів потрібно, щоб країна не залишилась без світла (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет Міністрів встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення 4,32 грн/кВт*год. Це рішення вимушене і необхідне для того, щоб країна не лишилася без електропостачання в умовах російських атак на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства енергетики України.

"Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, якби РФ систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.

Міністр зазначив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт*год), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

"Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави – адресні субсидії",
– наголосив міністр енергетики.

За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що підвищення тарифу на світло допоможе оздоровити фінансову ситуацію в енергетичних компаніях. Але у короткостроковій перспективі навряд чи дозволять відмовитись від графіків.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Вдруге через війну. Коли і на скільки можуть підняти тариф на світло".

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