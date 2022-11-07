Підвищення тарифів на передачу електроенергії стане додатковим навантаженням, - Союз хіміків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Союзу хіміків Ігоря Гольченка.

"Підвищення тарифів це додаткове навантаження, яке буде впливати і на роботу підприємств, і на ціни, і на виплати. Ми наразі намагаємось максимально зберігати заробітну плату працівників", - зазначив Гольченко.

За його словами, якщо все ж таки підвищення тарифу "Укренерго" неминуче, уряд має знайти спосіб компенсувати промисловості збільшення собівартості.

"Зараз підприємства працюють у такому режимі, коли ми не знаємо, коли нам відключать електроенергію, і на скільки. Ми просимо розробити механізми компенсацій промисловості, так само як це роблять у ЄС, і якщо вже підвищення тарифу на електроенергію неминуче, передбачити зниження витрат підприємств у інших напрямках. Адже просто забрати обігові кошти у працюючих підприємств - не найрозумніший вихід у цій ситуації. Влада має розуміти, що важко зараз всім", - підкреслив він.

Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії - з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (lCC Ukrаinе) заявили, що обгрунтування підвищення, яке надане "Укренерго", містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5%.