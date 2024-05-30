Підвищення тарифів на електроенергію: які зміни чекають українців

За даними джерел РБК-Україна в уряді, Кабмін вже сьогодні ухвалить постанову, якою змінить тарифи з 1 червня. Для споживання до 100 кВт на місяць ціна залишиться на рівні 2,64 грн/кВт-год. Для споживання понад 100 кВт тариф зросте на 80% до 4,8 грн/кВт-год.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук підтвердила, що рішення ухвалять. Водночас вона заявила, що в уряді ще тривають дискусії щодо розміру тарифу. "Але до кінця тижня рішення про підвищення тарифів буде прийняте", - сказала вона.

Неминучість підвищення

Про підвищення тарифів активніше заговорили після масованих обстрілів об’єктів енергетики навесні 2024 року. Гроші потрібні енергетичним компаніям для відновлення.

Національний банк України, який, як правило, досить вірно прогнозує розвиток подій, заявив у квітні про "достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію". У НБУ відзначили, що відкладення рішення посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

У Меморандумі з МВФ за березень також йшлося про підвищення тарифів. Міненерго заявляло, що "стабілізація системи "зрештою вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат".

Консенсус-прогноз чиновників та експертів також свідчив про те, що уряд готує підвищення тарифів на комуналку в Україні.

Наприкінці квітня Кабмін продовжив діючий тариф лише на місяць, що свідчило про те, що ціни можуть змінитися вже з 1 червня.