Підвищення тарифів державних монополій сповільнить відновлення України після війни, - експерт

"Наші європейські та світові партнери інвестують в інфраструктуру. Але для того, щоб отримати кошти від Європейського Союзу, від ЄБРР або японського уряду, потрібно працювати! Робити проєкти, показувати ефективність. Ну, це ж потрібно щось робити. А є дуже легке адміністративне рішення – просто підняти тарифи. Хоча саме залучення зовнішніх інвестицій дозволить забезпечити стабільний розвиток без негативних наслідків для галузей та економіки", - наголосив експерт.

Він також підкреслив, що обсяг зовнішнього фінансування для України буде зменшуватися, і наші партнери вже відверто радять владі розраховувати на власні ресурси та сили. Тому зараз потрібно передусім стимулювати розвиток економіки.

"Ми маємо базуватися на власній промисловості, яка забезпечить валютні надходження, робочі місця, податки, інвестиції. Але якщо піднімуть всі тарифи, то, наприклад, виробництво та експорт сталі та залізної руди в 2025 році впаде ще на 15% відносно до цього року. До війни 10% ВВП та 25% експорту – це був комплекс ГМК. Без виробництва сталі неможливо відновити інфраструктуру, житло, країну. А уряд і Верховна Рада роблять все навпаки: приймають рішення, які зменшують нашу економічну та промислову базу та можливість відновитися після війни", - резюмував експерт.

Як відомо, НКРЕКП підвищила з 1 січня 2025 року тариф "Укренерго" на передачу електроенергії майже на 30%. Також на розгляді Комісії перебуває проект щодо підвищення тарифу на транспортування газу на понад 300%. Крім того, Укрзалізниця подала на розгляд міністру відновлення Олексію Кулебі ініціативу щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення на 40%.

У свою чергу, бізнес-асоціації виступили проти підвищення тарифів: там кажуть, що наслідки для економіки можуть бути катастрофічними. Так, Дунайське пароплавство заявило про зупинку флоту у разі підвищення тарифу на вантажні перевезення УЗ, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.