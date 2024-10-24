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Підвищення пенсійного віку: скільки українці готові працювати

Фото: підвищення пенсійного віку підтримують 7% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лише 7% опитаних українців відповіли, що підвищення пенсійного віку в Україні можна розглядати як вимушений крок, і його позитивні наслідки переважатимуть негативні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Ще 16% респондентів уважають, що підвищення пенсійного віку в Україні матиме приблизно однаковою мірою як позитивні, так і негативні наслідки.

Водночас 58% респондентів відповіли, що негативні наслідки підвищення пенсійного віку переважатимуть можливий позитив.

Молоді люди (18-29 років) рідше говорять про негативні наслідки, ніж в інших вікових групах, і частіше займають невизначену позицію.

На питання "До якого віку ви готові працювати?" 29% респондентів відповіли до 60 років, 12% - готові працювати до 61-65 років, 3% - до 66-70 років і 15% - до 50-59 років. При цьому 20% відповіли, що взагалі не можуть або не готові працювати.

Серед респондентів віком 50-59 років на питання "До якого віку ви готові працювати" понад 40% вказали існуючий поріг пенсійного віку - 60 років, ще майже 16% указали вищий вік - 61-65 років. У молодших вікових групах ці відсотки були істотно нижчі.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб. Пенсію за віком отримують 73% з пенсіонерів. Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні віку 60, 63 або 65 років.

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