Підвищення пенсій з 1 березня торкнеться 10,5 млн українців, - Мінсоцполітики

Підвищення розміру пенсій під час індексації з 1 березня відбудеться для 10,5 млн осіб. Усього в Україні станом на 1 січня пенсії отримували 11,7 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

Зокрема, з 1 березня будуть індексовані пенсії для:

5,2 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсії призначені до 2020 року; для них підвищення пенсії буде здійснюватись через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії у зв'язку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Мінімальні пенсії зростуть від 420 до 520 гривень.

0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.

94,5 тис осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також будуть далі виплачуватись щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком старше 70 років, які встановлюються:

570 грн - людям старше 80 років;

456 грн - людям віком від 75 - 80 років;

300 грн - людям віком від 70 - 75 років.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

З 1 липня також буде проіндексовано на 19,7% пенсії спеціальні пенсії для 22,7 тис науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Згідно з постановою уряду, підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень.

Крім того, 0,5 млн одержувачів пенсій, яким пенсії були призначені у 2020 - 2022 роках, отримають підвищення в 100 гривень. Самі пенсії для них не індексуватимуться,

Одночасно уряд запровадив обмеження на максимальний розмір індексації пенсій у розмірі 1,5 тис. гривень.

Також встановлено, з 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.