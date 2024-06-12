Підвищення акцизів на пальне це великий удар для населення та бізнесу, - експерт

Підвищення акцизів на бензин та дизель – це масований удар по підприємствам малого та середнього бізнесу, яке зараз має користуватися дизельними генераторами через відключення світла. Також це ударить по населенню – адже саме населення у результаті платитиме більше.

Про це заявив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Йде масований тиск на малий та середній бізнес, і незахищені прошарки населення. Це очевидно. З однієї у нас сторони війна, а з іншої сторони – економічна війна. Звісно, бізнес просто так не здасться і буде намагатися виживати. А як? Бо він буде транслювати ці податки, мита і все, що стосується затратної частини, у ціну", - пояснив Соболь.

За його словами, споживачі будуть за все платити дорожче - за хліб, за проїзд у транспорті, за послуги лікаря і т.д. Ну а ті, чиї продукти і послуги стануть неконкурентними - змушені будуть закритися.

Він наголосив, що пальне у Європі вже коштує дешевше, ніж в Україні, тож будь-які аргументи щодо того, що збільшення акцизів вимагає ЄС, втрачають свою актуальність.

"Ціни в Європі на пальне нижчі, ніж в Україні. Яке розпорядження Євросоюзу може таке вимагати? Тобто, Євросоюз, дотуючи українську державу, будучи свідомим того, що Україна не може як самостійний міжнародний партнер сьогодні виконувати зобов’язання не те що міжнародні, а й внутрішні, змушує нас підвищити акцизи? Це абсурд", - наголосив Соболь.