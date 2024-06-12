Повышение акцизов на горючее – это большой удар для населения и бизнеса, - эксперт

Повышение акцизов на бензин и дизель – это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, который должен пользоваться дизельными генераторами из-за отключения света. Также это ударит по населению – ведь само население будет платить больше.

Об этом заявил глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Идет массированное давление на малый и средний бизнес, и незащищенные слои населения. Это очевидно. С одной у нас стороны война, а с другой стороны – экономическая война. Конечно, бизнес просто так не сдастся и будет пытаться выживать. А как? Потому что он будет транслировать эти налоги, пошлины и все, что касается затратной части, в цену", – пояснил Соболь.

По его словам, потребители будут за все платить дороже – за хлеб, за проезд в транспорте, за услуги врача и т.д. Ну а те, чьи продукты и услуги станут неконкурентными – вынуждены будут закрыться.

Он подчеркнул, что горючее в Европе уже стоит дешевле, чем в Украине, поэтому любые аргументы относительно того, что увеличение акцизов требует ЕС, теряют свою актуальность.

"Цены в Европе на горючее ниже, чем в Украине. Какое распоряжение Евросоюза может такое требовать? То есть, Евросоюз, дотируя украинское государство, осознавая, что Украина не может как самостоятельный международный партнер сегодня выполнять обязательства не то что международные, а и внутренние, заставляет нас повысить акцизы? Это абсурд", - подчеркнул Соболь.