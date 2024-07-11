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Підвищення акцизів на пальне може призвести до політичного скандалу, - експерт

Фото: підвищення акцизів на пальне може призвести до політичного скандалу (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За підвищення акцизів на пальне, яке погодили у Верховній раді, заплатить в результаті кожен українець, адже дорогий бензин потягне за собою зростання цін на всі товари та послуги. Крім того, поки неясним є цільове використання цих коштів.

Про таке заявив аналітик консалтингової компанії "НафтаРинок" Олександр Сіренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Підвищення відбудуться з 1 вересня, у декілька етапів. Чи доречно це зараз? Я буду останній в цій країні, хто підтримає збільшення податків на нафтопродукти. Бо це збільшення, цю різницю заплатить ніхто інший, як кінцевий споживач. А у нас зараз не така ситуація, де ми би могли вирішувати якісь питання за рахунок високих цін на пальне", - наголосив Сіренко. 

Водночас, він зауважив: і в Верховній Раді, і з інших джерел лунає думка, що нібито ці кошти підуть на армію. Але це не так – існує небезпека, що ці гроші будуть направлені на інші цілі, і тоді взагалі незрозуміло, заради чого економіка заганяється у кризу. 

"Я почитав деякі документи і розумію, що цільове призначення цієї різниці піде на зовсім інші цілі. Тобто, хтось трохи прибрехав, і може опинитися у політичному скандалі. У Верховній Раді має бути запекле обговорення цього проєкту, і треба повернутися до головного – куди ці гроші підуть. Якщо вони підуть в асфальт, і ми вже відновлюємо Україну, в якої лінія фронту рухається не на нашу користь, то у мене великі питання", - резюмував Сіренко. 

Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензина та дизеля для споживачів - як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. 

Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабного вторгнення це підвищення стане вже третім.

В свою чергу голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь заявив, що підвищення акцизів на бензин та дизель – це масований удар по підприємствам малого та середнього бізнесу.

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