Підтверджень претензій до сервісу Fondy щодо загрози нацбезпеці немає, - Forbes

За даними видання, однією з причин рішення НБУ можуть бути підозри в "міскодингу", тобто змінах справжнього призначення платежів. Такий підхід частіше пов’язують з гральним бізнесом, з яким Fondy не співпрацює.

Утім, Forbes дізнався, що тут мова насправді йде про підозри в бік компанії Uklon, яка цієї весни також отримала низку звинувачень з боку державних органів.

При цьому редакція отримала від власниці Fondy підтвердження, що всі оплати за послуги таксі мали відповідне позначення. Крім того, цікаво, що минулого року НБУ вивів з ринку кілька банків через аналогічну проблему, але не мав жодних претензій до Fondy й поновив сервісу ліцензію.

Серед інших підозр - робота у РФ чи проведення платежів у невизнаній ДНР. Утім, з цього питання команда Forbes цитує надані їй судові рішення за попередні роки, які спростовують такі звинувачення:

"До прикладу, у березні 2016-го Вищий господарський суд не став піддавати сумніву висновки судів нижчих інстанцій, що власниця Fondy не має стосунку до компанії ДПС та сервісу W1. Причетність цієї юрособи до фінансування терористичних організацій також не доведено", - йдеться в публікації.

У той самий час Forbes звертає увагу, що, попри відсутність доказів проти Fondy, рішення НБУ щодо призупинення доступу до систем Visa та Mastercard, негативно вплинуло на угоду з продажу сервісу іноземному інвестору, при тому що, за словами джерела Forbes в Нацбанку, сам намір регулятор сприймав позитивно.

Водночас власниця Fondy Валерія Вагоровська вважає, що "за відсутності чітких доказів, заблокована не тільки вагома міжнародна інвестиція у фінансовий ринок України, але й паралізований весь бізнес Fondy в Україні". За її словами, ситуація виглядає як прояв чергового тиску на бізнес з боку силових структур.