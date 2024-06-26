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Підтримував та виправдовував війну: відомому російському кінорежисеру оголошено підозру

Фото: Карен Шахназаров (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру російському кінорежисеру, керівнику державного кіноконцерну. Він виправдовував війну Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та видання NEWS.ru.

За даними слідства, режисер, як публічна особа і представник "культурного осередку Росії", користувався популярністю та авторитетом у медіа, щоб систематично підтримувати Росію та її позиції щодо війни. В інтерв’ю пропагандистським медіа він висвітлював російські наративи і лозунги.

Окрім того, в одному з інтерв'ю він поширив інформацію, спрямовану на реалізацію російської державної інформаційної політики щодо підтримки так званої "спеціальної воєнної операції". Росіянин усвідомлював, що матеріали будуть доступні для широкої аудиторії.

Зауважимо, що в Офісі генпрокурора ім'я режисера не озвучили. Але опубліковане фото ймовірно вказує на Карена Шахназарова, він очолює російську кіностудію "Мосфільм".

Водночас Шахназаров відреагував на заяву Офісу генпрокуратури, чим і підтвердив, що підозру було оголошено йому. Він заявив, що його не хвилює факт порушення проти нього кримінальної справи в Україні.

Підозри росіянам, які підтримують війну

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Якову Резанцеву. Він командував захопленням Херсонської області та наказав військам РФ вторгнутися в регіон із Криму.

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