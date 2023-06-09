В Казахстане приговорили к тюрьме двух сторонников России

В Казахстане двух сторонников РФ осудили на пять лет заключения из-за разговора в чат-рулетке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ORDA.

Осужденные - жители города Уральск Денис Рудный и Кристина Кольченко. Расследование их дела началось после разговора пары с известным блогером, который состоялся 11 февраля 2023 года в чат-рулетке.

В ходе этой беседы Рудный заявил, что город Уральск в Казахстане является исконно российским городом, высмеял казахоязычных казахов, назвав их "мамбетами", и заявил, что поддержит россиян в случае нападения РФ на Казахстан.

Уже через два дня полиция задержала обоих и возбудила уголовное дело против них по статье "разжигание вражды", а позже также за сепаратистские высказывания.

6 июня Уральский городской суд приговорил Рудного к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы по двум статьям - "разжигание вражды" и "сепаратистская деятельность". Кольченко также получила пятилетний срок лишения свободы по статье "сепаратистская деятельность".

Позиция Казахстана по войне РФ в Украине

Война против Украины подталкивает бывшие советские страны, в том числе и Казахстан, создавать новые союзы с другими странами, чтобы снизить зависимость от России.

Но на фоне вторжения России в Украину официально власти Казахстана санкции против России не вводили, лишь публично заявляли, что не будут помогать Кремлю обходить их.

Однако недавно координатор по санкциям Государственного департамента США Джим О'Брайен рассказал, что США обнаружили причастность Казахстана к обходу санкций россиянами.