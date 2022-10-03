UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підтримує агресію РФ. Співробітнику телеканалу "ЛНР" повідомили про підозру

Фото: співробітнику телеканалу "ЛНР" повідомили про підозру (gp.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Пропагандисту телеканалу окупантів "Луганськ 24" повідомили про підозру у колабораціонізмі за підтримку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора України.

За даними відомства, мешканець Луганська, який також є телеведучим та журналістом на каналі "Луганськ 24", від початку повномасштабного вторгнення в Україну у своїй діяльності відкрито підтримує дії країни-агресора. Він є "обличчям" пропагандистського телеканалу, який контролюється "владою ЛНР".

"Він працює ведучим програм антиукраїнського характеру, а також бере участь у радіоефірах пропагандистської програми. У своїх матеріалах розповсюджує дезінформацію та виправдовує злочини російської армії проти мирного населення", - розповідають у ОГП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до суду передано обвинувальний акт щодо російського військового, який наказав обстріляти багатоповерхівку у Чернігові. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура УкраїниЛНРВійна Росії проти України