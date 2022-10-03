Підтримує агресію РФ. Співробітнику телеканалу "ЛНР" повідомили про підозру

Пропагандисту телеканалу окупантів "Луганськ 24" повідомили про підозру у колабораціонізмі за підтримку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора України.

За даними відомства, мешканець Луганська, який також є телеведучим та журналістом на каналі "Луганськ 24", від початку повномасштабного вторгнення в Україну у своїй діяльності відкрито підтримує дії країни-агресора. Він є "обличчям" пропагандистського телеканалу, який контролюється "владою ЛНР".

"Він працює ведучим програм антиукраїнського характеру, а також бере участь у радіоефірах пропагандистської програми. У своїх матеріалах розповсюджує дезінформацію та виправдовує злочини російської армії проти мирного населення", - розповідають у ОГП.