На підтримку України: члени IMFC демонстративно вийшли під час виступу глави Мінфіну РФ

"Щойно на пленарній сесії IMFC після того, як я встав і вийшов під час виступу містера фінансів РФ Сілуанова, до мене приєднались і вийшли з зали величезна група голів і міністрів. Я навіть не очікував", – прокоментував те, що відбулося, голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Вони побачили, що я встав і вийшов, і зробили те саме", – додав він.

У Бангкоку делегати залишили зал під час виступу міністра РФ на знак солідарності з Україною (interfax.com.ua)

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов уперше з лютого 2022 року взяв участь у засіданні IMFC.



На щорічні збори МВФ та Групи Світового банку в Бангкоку вперше від початку повномасштабної війни прибула російська делегація високого рівня на чолі з віцепрем’єром Олексієм Оверчуком. Він перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії, Нової Зеландії та України через російську агресію.



Для підсанкційного Силуанова це вже другий подібний візит від початку повномасштабної війни. 31 серпня - 1 вересня він відвідав зустріч міністрів фінансів G20 в Ешвілі, штат Північна Кароліна, на запрошення американських організаторів.



Тоді участь російського міністра викликала обурення європейських делегацій. Вони назвали це "тривожним сигналом" і відмовилися від спільного фотографування з Силуановим.



З аналогічних причин спільне фото за участю російської делегації не відбулося і на щорічних зборах МВФ та Групи Світового банку в Бангкоку.