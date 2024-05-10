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За підтримки Брюсселю в музеї Гончара встановлено систему клімат-контролю для збереження експонатів, - Кличко

П'ятниця 10 травня 2024 16:39
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За підтримки Брюсселю в музеї Гончара встановлено систему клімат-контролю для збереження експонатів, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

В музейних сховищах Києва, де зараз зберігається колекція музею Івана Гончара, встановлено сучасну систему клімат-контролю. Кошти на цю систему виділило місто-побратим Києва - Брюссель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом оглянули нову сучасну систему контролю клімату для збереження цінних музейних експонатів. Встановили її в сховищах, де зараз перебуває колекція музею Івана Гончара. Профінансувало встановлення такої системи місто-побратим Києва - Брюссель", - заявив Кличко.

Також Кличко повідомив, що вони разом з Філіпом Клозом відкрили пам'ятну табличку на будівлі музею І. Гончара про культурну співпрацю Києва та Брюсселя.

"Дякую меру Брюсселя та громаді столиці Бельгії за всебічну, необхідну сьогодні допомогу Києву, зокрема - і в збереженні українського національного культурного надбання", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко та Філіп Клоз відвідали на Київщині бійців батальйону "Свобода" 4-ої бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України.

Мер Брюсселя також передав їм систему РЕБ та Starlink, а мер Києва – партію FPV-дронів.

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