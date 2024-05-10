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При поддержке Брюсселя в музее Гончара установлена система климат-контроля для сохранения экспонатов, - Кличко

Пятница 10 мая 2024 16:39
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При поддержке Брюсселя в музее Гончара установлена система климат-контроля для сохранения экспонатов, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В музейных хранилищах Киева, где сейчас хранится коллекция музея Ивана Гончара, установлена современная система климат-контроля. Средства на эту систему выделил город-побратим Киева – Брюссель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом осмотрели новую современную систему контроля климата для сохранения ценных музейных экспонатов. Установили ее в хранилищах, где сейчас находится коллекция музея Ивана Гончара. Профинансировало установку такой системы город-побратим Киева - Брюссель", - заявил Крус.

Также Кличко сообщил, что они вместе с Филиппом Клозом открыли памятную табличку на здании музея И. Гончара о культурном сотрудничестве Киева и Брюсселя.

"Благодарю мэру Брюсселя и общине столицы Бельгии за всестороннюю, необходимую сегодня помощь Киеву, в том числе - и в сохранении украинского национального культурного достояния", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко и Филипп Клоз посетили в Киевской области бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Украины.

Мэр Брюсселя также передал им систему РЭБ и Starlink, а мэр Киева – партию FPV-дронов.

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