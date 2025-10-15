ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Підтримка України від НАТО має відповідати ескалації Путіна, - Гілі

Брюссель, Середа 15 жовтня 2025 20:27
UA EN RU
Підтримка України від НАТО має відповідати ескалації Путіна, - Гілі Фото: Джон Гілі, міністр оборони Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни НАТО повинні надавати Україні допомогу, відштовхуючись від ступеня ескалації ситуації з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Наша підтримка має відповідати ескалації Путіна, і наша роль як членів UDCG (контактної групи з оборони України - ред.) полягає в тому, щоб гарантувати силу України", - зазначив Гілі.

Він звернув увагу, що цього року Велика Британія витрачає на військову допомогу Україні більше, ніж будь-коли раніше. Зокрема, за останні шість місяців країна передала українським захисникам 85 000 дронів.

"Ми посилюємо тиск на Путіна, як військовий, так і економічний, і сьогодні Велика Британія підтвердила 92 нових санкції щодо енергетичного сектору Росії, нафтових компаній і військового ланцюжка поставок", - уточнив голова Міноборони.

За його словами, безпечна Європа потребує сильної України. Але агресія Путіна вже поширюється за межами України.

"І він (Путін - ред.) не повинен сумніватися, що якщо НАТО погрожуватиме, ми будемо діяти. Він не повинен сумніватися. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав Гілі.

Удари Росії по цивільних об'єктах

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову використовує холодну пору року як зброю у війні проти України.

На тлі похолодання російські окупанти посилили удари по енергетичних об'єктах України. Також ворог завдав серію атак на газові об'єкти.

По всій країні спостерігаються проблеми зі світлом. Зокрема, сьогодні, 15 жовтня, ввечері в усіх областях України, крім двох, діють аварійні відключення світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Великобританія Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить