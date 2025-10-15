Підтримка України від НАТО має відповідати ескалації Путіна, - Гілі
Країни НАТО повинні надавати Україні допомогу, відштовхуючись від ступеня ескалації ситуації з боку російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Наша підтримка має відповідати ескалації Путіна, і наша роль як членів UDCG (контактної групи з оборони України - ред.) полягає в тому, щоб гарантувати силу України", - зазначив Гілі.
Він звернув увагу, що цього року Велика Британія витрачає на військову допомогу Україні більше, ніж будь-коли раніше. Зокрема, за останні шість місяців країна передала українським захисникам 85 000 дронів.
"Ми посилюємо тиск на Путіна, як військовий, так і економічний, і сьогодні Велика Британія підтвердила 92 нових санкції щодо енергетичного сектору Росії, нафтових компаній і військового ланцюжка поставок", - уточнив голова Міноборони.
За його словами, безпечна Європа потребує сильної України. Але агресія Путіна вже поширюється за межами України.
"І він (Путін - ред.) не повинен сумніватися, що якщо НАТО погрожуватиме, ми будемо діяти. Він не повинен сумніватися. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав Гілі.
Удари Росії по цивільних об'єктах
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову використовує холодну пору року як зброю у війні проти України.
На тлі похолодання російські окупанти посилили удари по енергетичних об'єктах України. Також ворог завдав серію атак на газові об'єкти.
По всій країні спостерігаються проблеми зі світлом. Зокрема, сьогодні, 15 жовтня, ввечері в усіх областях України, крім двох, діють аварійні відключення світла.