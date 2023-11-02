UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підтримка США є важливою для захисту України від атак РФ, - Держдеп

Фото: спікер Держдепу США Метью Міллер (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Держдеп США заявив, що Україні потрібна допомога у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Україна, як і раніше, потребує допомоги, і Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати її, щоб вона могла захиститися від Росії.

Таку позицію висловив під час прес-брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми вважаємо, що підтримка України залишається необхідною, і надалі важливо, щоб Сполучені Штати   були поруч для того, щоб допомогти Україні захиститися від цих жахливих атак, які РФ здійснила та продовжує проти них", - сказав Міллер.

Він також переконаний, що Конгрес підтримає додатковий пакет із фінансуванням допомоги Україні, якщо щодо нього відбудеться голосування.

Підтримка України США

Джо Байден у жовтні запросив у конгресу пакет на 106 млрд. доларів для підтримки України та Ізраїлю. Україні виділено 61 млрд доларів та 14,3 млрд доларів Ізраїлю.

Також спікер палати представників склав конкуруючий пакет , в якому запропонував допомогу Ізраїлю у розмірі 14,3 млрд. доларів, але без допомоги Україні. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо. Байден пообіцяв накласти вето на пакет.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні