UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підтримка G7 України не послабиться, - очільниця МЗС Японії

Фото: G7 продовжать підтримувати Україну, попри ситуацію на Близькому Сході (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що на підтримку країнами G7 України не вплине загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очільники МЗС країн G7 (Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США) а також представник Європейського Союзу зустрінуться в Токіо 7-8 листопада, щоб обговорити, зокрема, війну Росії проти України. 

"Наша відданість продовженню суворих санкцій проти Росії та рішуча підтримка України не похитнуться, навіть якщо ситуація на Близькому Сході загостриться", - заявила Камікава.

Вона додала, міністри закордонних справ "Великої сімки" під час зустрічі також матимуть онлайн-розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Підтримка України країнами G7

З початку повномасштабного вторгнення РФ партнери G7 підтримували Україну в усіх можливих напрямках. Загалом за майже два роки було надано понад 30 млрд доларів. 

Також ЗМІ повідомляли, що країни "Великої сімки" продовжать заморожування російських активів доти, доки Україна не отримає компенсацію за завдану їй внаслідок війни шкоду.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7Допомога Україні