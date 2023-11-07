Підтримка G7 України не послабиться, - очільниця МЗС Японії

Очільники МЗС країн G7 (Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США) а також представник Європейського Союзу зустрінуться в Токіо 7-8 листопада, щоб обговорити, зокрема, війну Росії проти України.

"Наша відданість продовженню суворих санкцій проти Росії та рішуча підтримка України не похитнуться, навіть якщо ситуація на Близькому Сході загостриться", - заявила Камікава.

Вона додала, міністри закордонних справ "Великої сімки" під час зустрічі також матимуть онлайн-розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Підтримка України країнами G7

З початку повномасштабного вторгнення РФ партнери G7 підтримували Україну в усіх можливих напрямках. Загалом за майже два роки було надано понад 30 млрд доларів.

Також ЗМІ повідомляли, що країни "Великої сімки" продовжать заморожування російських активів доти, доки Україна не отримає компенсацію за завдану їй внаслідок війни шкоду.