Підтримка добудови Хмельницької АЕС серед українців зросла до понад 80%, – опитування

Так, 80% респондентів цілком позитивно чи скоріше позитивно оцінюють добудову блоків ХАЕС. Проти добудови виступають 16% опитаних. Найбільше підтримують цей проєкт молодь та мешканці східних областей.

Щодо розвитку атомної енергетики загалом, 44% респондентів вважають його однозначно необхідним, а 32% - скоріше необхідним. Водночас, 11% українців вважають цей напрямок скоріше непотрібним, а 7% - однозначно непотрібним.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років у всіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також областей, де відсутній український мобільний зв’язок. Вибірка складає 1200 респондентів, результати зважені відповідно до актуальних даних Держстату. Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю (CATI) у період 1-2 лютого 2025 року.

Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський днями закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Цей проєкт є ключем до енергетичної незалежності України та стабільності всього регіону, і важливо, щоб народні депутати підтримали його", – наголосив глава держави.

Також за даними НАЕК "Енергоатом", добудова енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС готова на 80% і 25% відповідно. Ці об’єкти є критично важливими для зміцнення енергетичної безпеки України та забезпечення стабільного електропостачання у процесі післявоєнного відновлення.