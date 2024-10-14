Підтримка чи ігнорування? Аналітик пояснив, як опозиція в Угорщині ставиться до України

В Угорщині з'явився потужний конкурент прем'єру Віктору Орбану - Петер Мадяр. За кілька днів після атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві угорський опозиціонер привіз до України гуманітарну допомогу. Його партія зібрала близько 15 млн форинтів пожертв (близько 38 тисяч євро), а також медикаменти, гігієнічні набори, продукти харчування.

"Наразі Петер Мадяр не робив гучних заяв щодо України. Складається таке враження, що у події в Україні він вперше заглибився тільки під час його поїздки до Києва, відвідин обстріляного росіянами "Охматдиту", - сказав виданню Віталій Дячук, аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії та проєкту Re:Open Ukraine.

Мадяр своїм візитом також подав сигнал Орбану, оскільки він приїхав до Києва через тиждень після візиту Орбана у Москву. Останній намагався говорити з російським диктатором Володимиром Путіним про мир.

Проте будь-які кроки опозиціонера потрібно сприймати через призму внутрішньої політики Угорщини. Позиція Мадяра навряд чи можна назвати повністю проукраїнською.

"Так, він заявляв, що підтримує постачання Україні зброї. Однак це не означає, що він проукраїнський. Бути повністю проукраїнським в Угорщині означає програти вибори, що показують результати соцопитувань про ставлення угорців до ситуації тут", - пояснює Дячук.