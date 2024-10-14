Підтримка чи ігнорування? Аналітик пояснив, як опозиція в Угорщині ставиться до України

Позиція угорської опозиції щодо України є неоднозначною. Вона заявляє, що підтримує постачання зброї, але опонентів Віктора Орбана не можна назвати проукраїнськими.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Дружба з розрахунку. Що чекає на відносини України та Угорщини і кого боїться Орбан".
В Угорщині з'явився потужний конкурент прем'єру Віктору Орбану - Петер Мадяр. За кілька днів після атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві угорський опозиціонер привіз до України гуманітарну допомогу. Його партія зібрала близько 15 млн форинтів пожертв (близько 38 тисяч євро), а також медикаменти, гігієнічні набори, продукти харчування.
"Наразі Петер Мадяр не робив гучних заяв щодо України. Складається таке враження, що у події в Україні він вперше заглибився тільки під час його поїздки до Києва, відвідин обстріляного росіянами "Охматдиту", - сказав виданню Віталій Дячук, аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії та проєкту Re:Open Ukraine.
Мадяр своїм візитом також подав сигнал Орбану, оскільки він приїхав до Києва через тиждень після візиту Орбана у Москву. Останній намагався говорити з російським диктатором Володимиром Путіним про мир.
Проте будь-які кроки опозиціонера потрібно сприймати через призму внутрішньої політики Угорщини. Позиція Мадяра навряд чи можна назвати повністю проукраїнською.
"Так, він заявляв, що підтримує постачання Україні зброї. Однак це не означає, що він проукраїнський. Бути повністю проукраїнським в Угорщині означає програти вибори, що показують результати соцопитувань про ставлення угорців до ситуації тут", - пояснює Дячук.
Варто зазначити, що Угорщина має неоднозначну позицію щодо України. Будапешт запевнює, що підтримує територіальну цілісність України, але угорська влада робила низку скандальних заяв. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що, на його думку, Україна не зможе перемогти у війні, і схиляв до переговорів з РФ.
Крім того, угорська влада продовжує активну економічну співпрацю з Росією.
Також Будапешт намагається заблокувати вступ України в ЄС та НАТО. Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що нібито вступ України до НАТО призведе до початку Третьої світової війни.
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