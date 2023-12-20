Підтримка бізнесу - пріоритет держави, в тому числі - через регулювання тарифної політики, - економіст

В умовах, коли Україна отримує менше фінансової підтримки від партнерів, єдиною опорою країни лишається бізнес, тож саме його підтримка має бути пріоритетом держави. В тому числі - через регулювання тарифів державних монополій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру політичного аналізу Володимира Головка.

"В умовах, коли західна фінансова допомога є певною проблемою, у нас залишається опора на власний український бізнес. В цій ситуації в фокусі має бути все, що позитивно відобразиться на роботі українських промислових підприємств, у тому числі через тарифну політику - це має бути пріоритетом", - наголосив Головко.

Він зауважив: навіть якщо партнери вирішать нагальні проблеми з фінансовою допомогою в найближчий місяць, стратегічно рано чи пізно Україні доведеться утримувати себе самостійно. Тому будь-яке рішення, в тому числі в сфері електроенергії, має виходити з цих пріоритетів.

"Це не потребує від української держави якихось компромісів, не порушує норм. Це ділянка, де уряд та енергетичні монополії можуть, власне кажучи, просто діяти в інтересах національного виробника. Тому я думаю, для розв’язання цієї проблеми необхідна політична воля", - резюмував Головко.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.

Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти.