Підтримка Бандери значно зросла, більшість українців - за "здоровий націоналізм"

У 2022 році на 19% зросла частка респондентів, які позитивно оцінювали діяльність Степана Бандери. Приблизно 50% населення України позитивно оцінюють його роль у становленні української державності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Негативно про роль Бандери відгукнулися лише 11% опитаних. Ще 19% зазначили, що ставляться до діяльності Степана Бандери як позитивно, так і негативно, близько 18% не змогли відповісти на це запитання. При цьому лише 2% опитаних респондентів сказали, що не чули про такого українського політичного діяча.

За даними опитування, 67% опитаних погоджуються з твердженням про необхідність здорового націоналізму. З роками частка українців, які вбачають у націоналізмі необхідність, тільки зростає з паралельним зниженням частки людей, які не підтримують це судження.

Опитування проводилася фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.