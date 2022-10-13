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Підтримка Бандери значно зросла, більшість українців - за "здоровий націоналізм"

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 12:00
Підтримка Бандери значно зросла, більшість українців - за "здоровий націоналізм" Фото: не менше 50% українців - "бандерівці" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У 2022 році на 19% зросла частка респондентів, які позитивно оцінювали діяльність Степана Бандери. Приблизно 50% населення України позитивно оцінюють його роль у становленні української державності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Негативно про роль Бандери відгукнулися лише 11% опитаних. Ще 19% зазначили, що ставляться до діяльності Степана Бандери як позитивно, так і негативно, близько 18% не змогли відповісти на це запитання. При цьому лише 2% опитаних респондентів сказали, що не чули про такого українського політичного діяча.

Підтримка Бандери значно зросла, більшість українців - за &quot;здоровий націоналізм&quot;

За даними опитування, 67% опитаних погоджуються з твердженням про необхідність здорового націоналізму. З роками частка українців, які вбачають у націоналізмі необхідність, тільки зростає з паралельним зниженням частки людей, які не підтримують це судження.

Підтримка Бандери значно зросла, більшість українців - за &quot;здоровий націоналізм&quot;

Опитування проводилася фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, більше половини українців (56,9%) підтримують ідею перейменування вулиць та площ, пов’язаних з РФ, Російською імперією та Радянським Союзом.

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