ua en ru
Вт, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підтримайте воїнів! Збір на автівки та РЕБ для бійців 123 бригади ТрО

Вівторок 15 жовтня 2024 12:15
UA EN RU
Підтримайте воїнів! Збір на автівки та РЕБ для бійців 123 бригади ТрО Фото: відкрито збір для бійців, які воюють на Вугледарському напрямку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Оголошено збір для бійців 255 окремого батальйону 123 бригади територіальної оборони, які дають відсіч ворогу на Вугледарському напрямку. Кошти необхідно зібрати на два позашляховики та чотири портативні засоби РЕБ.

Детальніше про збір - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

"Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань ми потребуємо вашої допомоги у вигляді 2 автомобілів та 4 портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом. Слава Україні!" - звернулися до українців бійці.

Мета: зібрати 800 000 гривень на придбання мобільних РЕБ (робочий діапазон від 300 до 1030 МГц) та позашляхових автівок, для евакуації поранених та виконання бойових завдань.

Для того, аби допомогти військовослужбовцям, необхідно:

  • перейти за посиланням на "банку": https://send.monobank.ua/jar/9HAkRQnqa3
  • або ж задонатити на банківську картку за номером: 5375 4112 1861 5784

Оберіть зручний для вас спосіб оплати та допоможіть воїнам. І пам'ятайте, що кожен внесок важливий та наближає нас до перемоги!

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збір на ЗСУ Допомога армії Донати Міністерство оборони України
NEWS
ЗСУ повернули позиції в Торецьку, війська РФ просунулися в районі Водяного: карти ISW
ЗСУ повернули позиції в Торецьку, війська РФ просунулися в районі Водяного: карти ISW
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам