ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поддержите воинов! Сбор на автомобили и РЭБ для бойцов 123 бригады ТрО

Вторник 15 октября 2024 12:15
UA EN RU
Поддержите воинов! Сбор на автомобили и РЭБ для бойцов 123 бригады ТрО Фото: открыт сбор для бойцов, воюющих на Угледарском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Объявлен сбор для бойцов 255 отдельного батальона 123 бригады территориальной обороны, которые дают отпор врагу на Угледарском направлении. Средства необходимо собрать на два внедорожника и четыре портативных средства РЕБ.

Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.

"Для сохранения жизни наших людей и успешного выполнения задач мы нуждаемся в вашей помощи в виде 2 автомобилей и 4 портативных средств радиоэлектронной борьбы. Преодолим врага вместе. Слава Украине!" - обратились к украинцам бойцы.

Цель: собрать 800 000 гривен на приобретение мобильных РЭБ (рабочий диапазон от 300 до 1030 МГц) и внедорожных автомобилей для эвакуации раненых и выполнения боевых задач.

Для того, чтобы помочь военнослужащим, необходимо:

  • перейти по ссылке на "банку": https://send.monobank.ua/jar/9HAkRQnqa3
  • или же задонатить на банковскую карту по номеру: 5375 4112 1861 5784

Выберите удобный способ оплаты и помогите воинам. И помните, что каждый вклад важен и приближает нас к победе!

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сбор на ВСУ Помощь армии Донаты Министерство обороны Украины
NEWS
Сильные пожары и уничтоженные дома: появились кадры последствий удара по Николаеву
Сильные пожары и уничтоженные дома: появились кадры последствий удара по Николаеву
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам