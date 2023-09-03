Підтоплення та відключення світла. Львів накрила сильна злива

Сьогодні, 3 вересня, Львів накрила сильна негода, внаслідок якої декілька вулиць у місті були підтоплені. Зокрема повідомляли й про відключення світла.

Про негоду, яка накрила Львів - в матеріалі РБК-Україна.

Як стверджують місцеві пабліки, підтоплення на дорогах спостерігаються на вулицях Городоцька, Кульпарківська й Трускавецькій. Наприклад, на Городоцькій, біля повороту на вулицю Головацького "танцює" каналізаційний люк. Львів зараз pic.twitter.com/710T4aT4ma — Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) September 3, 2023 Зокрема про підтоплення повідомляють на Південному ринку, а також в одному з найбільших ТРЦ міста Victoria Gardens. Ринок «Південний» у Львові: з каналізації вода затопила магазини pic.twitter.com/GHviKQwimz — Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) September 3, 2023 Зазначається, що в центрі міста подекуди зникло світло. Фото: Львівобленерго (скріншот)