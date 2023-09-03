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Підтоплення та відключення світла. Львів накрила сильна злива

Неділя 03 вересня 2023 16:07
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Підтоплення та відключення світла. Львів накрила сильна злива Фото: ілюстроване зображення (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 вересня, Львів накрила сильна негода, внаслідок якої декілька вулиць у місті були підтоплені. Зокрема повідомляли й про відключення світла.

Про негоду, яка накрила Львів - в матеріалі РБК-Україна.

Як стверджують місцеві пабліки, підтоплення на дорогах спостерігаються на вулицях Городоцька, Кульпарківська й Трускавецькій. Наприклад, на Городоцькій, біля повороту на вулицю Головацького "танцює" каналізаційний люк.

Зокрема про підтоплення повідомляють на Південному ринку, а також в одному з найбільших ТРЦ міста Victoria Gardens.

Зазначається, що в центрі міста подекуди зникло світло.

Підтоплення та відключення світла. Львів накрила сильна злива

Фото: Львівобленерго (скріншот)

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