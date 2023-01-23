Підсумки "хмарних" тендерів у 2022: GigaCloud у лідерах, а претензії De Novo необґрунтовані

За даними дослідження Molfar (компанії, яка займається OSINT-розвідкою), у 2022 році GigaCloud другий рік поспіль стала лідером ринку IaaS-послуг. За підсумками року частка компанії на українському ринку виросла до 16,3% (порівняно з 12% в 2021 році), тоді як De Novo мають 17,3% (порівняно з 17% у 2021 році).

De Novo у 2021 році мали чи не найбільше перемог з застосуванням переговорної процедури. Це дозволяється пунктом про "Відсутність конкуренції з технічних причин".

В таких випадках залучають експертів, які вивчають доцільність зміни постачальника. Втім за відкритими даними складно перевірити їхню незаангажованість.

Претензії De Novo щодо порушення принципів конкуренції та нібито завищеної вартості деяких лотів є необґрунтованими, пише видання Delo.ua.

Наприклад, у 2022 році De Novo перемогла в одному з тендерів ТОВ "Нафтогаз Цифрові Технології". Вартість контракту з березня по липень становила понад 24 млн грн або майже 5 млн грн на місяць.

Вже у листопаді "Нафтогаз" оголосив новий тендер на послуги з користування хмарними сервісами вже на 2 роки (з листопада 2022 до 2024 років). У ньому виграла ТОВ "Анте Медіам", яка запропонувала обслуговування за 3,6 млн грн на місяць. Різниця - майже 30% не на користь ТОВ "Де Ново".

АРМА нещодавно оголосило результати аукціону на послуги хмарного сервісу для розміщення IT-інфраструктури. Вартість послуг ТОВ "Де Ново" на 40% вища, аніж у переможця ТОВ "Анте Медіам" - понад 1 млн грн порівняно з 419 тис. грн.