UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підсумки "хмарних" тендерів у 2022: GigaCloud у лідерах, а претензії De Novo необґрунтовані

Фото: підсумки "хмарних" тендерів у 2022: GigaCloud у лідерах, а претензії De Novo необґрунтовані (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

У 2021-2022 роках на Prozorro провели майже 360 "хмарних" тендерів. GigaCloud здобувала перемогу у майже 100, найближчі переслідувачі - ТОВ "Анте Медіам" і ТОВ "Де Ново" - майже у 40 і 20 відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Delo.ua.

За даними дослідження Molfar (компанії, яка займається OSINT-розвідкою), у 2022 році GigaCloud другий рік поспіль стала лідером ринку IaaS-послуг. За підсумками року частка компанії на українському ринку виросла до 16,3% (порівняно з 12% в 2021 році), тоді як De Novo мають 17,3% (порівняно з 17% у 2021 році).

De Novo у 2021 році мали чи не найбільше перемог з застосуванням переговорної процедури. Це дозволяється пунктом про "Відсутність конкуренції з технічних причин".

В таких випадках залучають експертів, які вивчають доцільність зміни постачальника. Втім за відкритими даними складно перевірити їхню незаангажованість.

Претензії De Novo щодо порушення принципів конкуренції та нібито завищеної вартості деяких лотів є необґрунтованими, пише видання Delo.ua.

Наприклад, у 2022 році De Novo перемогла в одному з тендерів ТОВ "Нафтогаз Цифрові Технології". Вартість контракту з березня по липень становила понад 24 млн грн або майже 5 млн грн на місяць.

Вже у листопаді "Нафтогаз" оголосив новий тендер на послуги з користування хмарними сервісами вже на 2 роки (з листопада 2022 до 2024 років). У ньому виграла ТОВ "Анте Медіам", яка запропонувала обслуговування за 3,6 млн грн на місяць. Різниця - майже 30% не на користь ТОВ "Де Ново".

АРМА нещодавно оголосило результати аукціону на послуги хмарного сервісу для розміщення IT-інфраструктури. Вартість послуг ТОВ "Де Ново" на 40% вища, аніж у переможця ТОВ "Анте Медіам" - понад 1 млн грн порівняно з 419 тис. грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
техно