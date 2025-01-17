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Підстав для звільнення міністра енергетики зараз немає, - нардеп

Фото: підстав для звільнення міністра енергетики зараз немає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В нинішніх умовах і враховуючи стабільну ситуацію в енергосистемі для звільнення міністра енергетики не має жодних підстав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народної депутатки та голови підкомітету Ради з енергетичної безпеки Вікторії Гриб.

"З приводу звільнення безпосередньо пана Галущенка. Я категорично проти. Тому що те, що я бачу на сьогодні, що відбувається в енергетиці, і як працює міністр, і всі енергетики - це просто подвиг для нашої країни. Тому мені здається, мова про звільнення саме міністра енергетики не йде. Це недоречно", - сказала вона.  
 
Гриб наголосила, що деякі депутати просто намагаються "хайпувати" на цій темі.  
 
Також вона додала, що Україні зараз не вистачає генеруючих потужностей, тому треба вивчити можливість добудови двох енергоблоків АЕС.

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