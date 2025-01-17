Підстав для звільнення міністра енергетики зараз немає, - нардеп

"З приводу звільнення безпосередньо пана Галущенка. Я категорично проти. Тому що те, що я бачу на сьогодні, що відбувається в енергетиці, і як працює міністр, і всі енергетики - це просто подвиг для нашої країни. Тому мені здається, мова про звільнення саме міністра енергетики не йде. Це недоречно", - сказала вона.



Гриб наголосила, що деякі депутати просто намагаються "хайпувати" на цій темі.



Також вона додала, що Україні зараз не вистачає генеруючих потужностей, тому треба вивчити можливість добудови двох енергоблоків АЕС.