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Оснований для увольнения министра энергетики сейчас нет, - нардеп

Пятница 17 января 2025 15:22
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Оснований для увольнения министра энергетики сейчас нет, - нардеп Фото: оснований для увольнения министра энергетики сейчас нет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В нынешних условиях и учитывая стабильную ситуацию в энергосистеме для увольнения министра энергетики нет никаких оснований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата и председателя подкомитета Рады по энергетической безопасности Виктории Гриб.

"По поводу увольнения непосредственно господина Галущенко. Я категорически против. Потому что то, что я вижу на сегодня, что происходит в энергетике, и как работает министр, и все энергетики - это просто подвиг для нашей страны. Поэтому мне кажется, речь об увольнении именно министра энергетики не идет. Это неуместно", - сказала она.

Гриб подчеркнула, что некоторые депутаты просто пытаются "хайповать" на этой теме.

Также она добавила, что Украине сейчас не хватает генерирующих мощностей, поэтому надо изучить возможность достройки двух энергоблоков АЭС.

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