Підстав для тривоги немає. Рівненська ОВА заперечила заклик до "евакуації" на півночі

Окремі Telegram-канали звернулися до жителів північних областей з закликом до евакуації. Однак підстав для цього наразі немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Рівненської ОВА Віталія Коваля.

За словами Коваля, ситуація на півночі Рівненської області й надалі спокійна. Зміни на державному кордоні не спостерігаються.

"Як завжди наші бійці - ЗСУ, ТрО, добровольці - в повній готовності та хорошому моральному дусі. Час від часу телеграм-каналами ширяться припущення про ефемерні загрози нападу з боку білорусі. Зокрема сьогодні. Але підстав для них - немає. Довіряємо тільки офіційним джерелам інформації", - відзначив Коваль.

Додамо, що сьогодні, 6 листопада, окремі Telegram-канали закликали містян до тимчасової евакуації. Наприклад, військовий Валерій Маркус звернувся до жителів Рівненської області та північно-східній Волинської області з'їздити "відпочити" на найближчий місяць.

"Хто проживає у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній Волинської області, на найближчий місяць рекомендую десь поїхати відпочити.

Як все буде добре, спокійно собі повернетесь", - написав Маркус.