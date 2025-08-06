Підрозділи Угруповання СБС щоденно знищують в середньому 756 одиниць техніки та окупантів, - Мадяр

"Із цікавих цифр, котрі заслуговують уваги. 756 цілей у середньому за добу. 166 хробаків щодобово. 2% - чисельність Угруповання СБС відносно загальної чисельності ЗСУ. 31,8% - питома вага усіх верифікованих детоксів хробачні (кожний третій). 36,3% - питома вага усіх верифікованих ворожих цілей. Усі підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем вже місяць працюють у єдиній системі електронного обліку використаних засобів та бч, результатів, планування та аналізу", - написав Мадяр.

При цьому він зазначив, що співвідношення безповоротних втрат особового складу Угруповання відносно втрат ворога становить 1:604. А співвідношення фінансових витрат - 1:100 доларів.

За інформацією Мадяра, на знищення чи ураження 23 433 цілей (в т.ч. 5134 окупантів) у липні витрачено 29 172 FPV-дронів, 1051 "Мавіків", 530 нічних бомберів та 655 крил-винищувачів. Загалом використано понад 75 000 боєприпасів.

Середній коефіцієнт корисної дії застосування FPV-дронів склав 39,6% (11 538 результативних ударів відносно використаних 29 172 дронів). Середній показник влучань нічних бомберів - 60,3% (19 605 результативних влучань), повідомив командувач.

За перші 5 днів серпня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем знищили вже 3372 ворожих цілей та 817 одиниць особового складу "хробаків", наголосив Мадяр.

Він також згадав про причетність СБС до ураження паливної бази аеропорту в Сочі.

"Ну і сОчі, ясне діло, сОчі. Нас там нема. 14 полк СБС", - написав командувач.