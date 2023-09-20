Підрозділи ГУР отримали ще 24 дрони з нагоди 24-ї річниці Favbet

До 24-ї річниці Favbet підрозділи Головного управління розвідки отримали 12 дронів Mavic 3 Pro та 12 FPV-дронів для виконання бойових завдань на фронті. Загалом 24 – по одному за кожен рік діяльності компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet .

Крім цього, розвідники отримали пікап Nissan Navara, який було повністю переобладнано під потреби розвідувальних місій, у тому числі додано камери нічного бачення.

"Спецоперації ГУР на лінії фронту, на морі і в далекому тилу ворога вражають своїм масштабом, сміливістю і результатом. Військовій розвідці потрібно більше дронів, і ми раді з нагоди річниці компанії передати чергову партію", - зазначив засновник Favbet та президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

"Єдине свято, якого ми дійсно чекаємо, - свято перемоги. Тому навіть у день народження підтримуємо тих, хто його наближає. Favbet та Favbet Foundation з перших днів вторгнення системно підтримують Сили оборони, забезпечуючи передові підрозділи сучасним радіотехнічним обладнанням, приладами нічного бачення, а також поставляючи на фронт автомобілі", - сказав віце-президент благодійного фонду Favbet Foundation Ігор Сірук.

Загалом за час великої війни за підтримки Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation українська армія отримала понад 220 авто та більш ніж 115 дронів. Сума допомоги Силам оборони станом на вересень склала понад 150 млн грн.

Зокрема, компанія передала 57,5 млн грн на 53 нові пікапи для оснащення "Армії дронів" та стала найбільшим корпоративним донором "Операції "Єдність" із закупівлі 10 тисяч FPV-дронів, перерахувавши 10 млн грн.