ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подразделения ГУР получили еще 24 дрона по случаю 24-й годовщины Favbet

Среда 20 сентября 2023 19:17
UA EN RU
Подразделения ГУР получили еще 24 дрона по случаю 24-й годовщины Favbet Фото: подразделения ГУР получили еще 24 дрона по случаю 24-й годовщины Favbet (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

К 24-й годовщине Favbet подразделения Главного управления разведки получили 12 дронов Mavic 3 Pro и 12 FPV-дронов для выполнения боевых задач на фронте. В общей сложности 24 – по одному за каждый год деятельности компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet .

Кроме этого, разведчики получили пикап Nissan Navara, полностью переоборудованный под нужды разведывательных миссий, в том числе добавлены камеры ночного видения.

"Спецоперации ГУР на линии фронта, на море и в далеком тылу врага поражают своим масштабом, смелостью и результатом. Военной разведке нужно больше дронов, и мы рады по случаю годовщины компании передать очередную партию", - отметил основатель Favbet и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

"Единственный праздник, который мы действительно ждем, – праздник победы. Поэтому даже в день рождения поддерживаем тех, кто его приближает. Favbet и Favbet Foundation с первых дней вторжения системно поддерживают Силы обороны, обеспечивая передовые подразделения современным радиотехническим оборудованием, приборами ночного видения, а также поставляя на фронт автомобили", - сказал вице-президент благотворительного фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Всего за время войны при поддержке Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation украинская армия получила более 220 авто и более 115 дронов. Сумма помощи Силам обороны на сентябрь составила более 150 млн грн.

В частности, компания передала 57,5 млн грн на 53 новых пикапа для оснащения "Армии дронов" и стала крупнейшим корпоративным донором "Операции "Единство" по закупке 10 тысяч FPV-дронов, перечислив 10 млн грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери ГУР
NEWS
Тупик из-за России и реформирование ООН. Главные заявления Зеленского на Совбезе
Тупик из-за России и реформирование ООН. Главные заявления Зеленского на Совбезе
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны