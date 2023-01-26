Підрозділи 19 різних бригад отримали буржуйки від "Фундації Течія"

Волонтери у Кривому Розі спершу зробили кілька пробних зразків, протестували їх в польових умовах, розрахували оптимальні розміри і параметри та запустити серійне виробництво. Кожну пічку оздобили гербом України, серійним номером та написом "ЗСУ".

"Фундація Течія" взяла на себе фінансування матеріалів та доставки пічок до позицій військових. Станом на 25 січня на фронт відправили понад 70 пічок.

Їх отримали згідно з запитами підрозділи девʼятнадцяти бригад: десантники, морпіхи, тероборонці, підрозділи ППО та механізовані бригади ЗСУ.

"Ефективність захисників України залежить від досвіду, озброєння, а також – від умов перебування. Можливість зігрітися в холодну пору, розігріти їжу – це базові речі, без яких важко говорити про нормальне самопочуття та фізичний стан захисників. Тому ми допомогли налагодити виробництво пічок, а також доставляємо військовим індивідуальні хімічні грілки", - розповів Олег Крот, директор фундації та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Нагадаємо, нещодавно фундація передала військовим понад 13 тисяч індивідуальних хімічних грілок. Загалом з початку повномасштабного вторгнення сума допомоги Силам оборони України від фундації перетнула позначку $21,5 млн.

Окремо Олег Крот виділив майже $40 млн на необхідні для ЗСУ засоби. Деталі цих закупівель не розголошуються через військову таємницю.