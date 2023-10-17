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Підрозділ ЗСУ на східному напрямку отримав черговий позашляховик від Favbet Foundation

Вівторок 17 жовтня 2023 15:04
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Підрозділ ЗСУ на східному напрямку отримав черговий позашляховик від Favbet Foundation Фото: підрозділ ЗСУ на східному напрямку отримав черговий позашляховик від Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Збройних сил України черговий позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже допомагає військовим ЗСУ виконувати бойові завдання на критично важливих ділянках фронту в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали понад 230 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 120 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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