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Подразделение ВСУ на восточном направлении получило очередной внедорожник от Favbet Foundation

Вторник 17 октября 2023 15:04
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Подразделение ВСУ на восточном направлении получило очередной внедорожник от Favbet Foundation Фото: подразделение ВСУ на восточном направлении получило очередной внедорожник от Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных сил Украины очередной внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже помогает военным ВСУ выполнять боевые задания на критически важных участках фронта в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала великой войны получили более 230 авто, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 120 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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