Касаційний господарський суд 25 листопада продовжить розгляд спору між ПрАТ "Енергетичний завод "Енергетик" та ТОВ "Вардингс" за енергомережі колишнього Київського радіозаводу. Адвокати "Вардингс" ставлять під сумнів законність передачі майна конкуренту та достовірність документів, якими той обґрунтовує право власності.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться в сюжеті 5-го каналу.

Спір за енергетичну інфраструктуру

Предметом судового спору є розподільчі пункти, підстанції та кабельні лінії на вулиці Бориспільській, 9 у Києві. Компанія "Вардингс" придбала ці об'єкти на аукціоні з банкрутства у 2016 році. Згодом ПрАТ "Енергетичний завод "Енергетик" звернулося до суду з позовом про визнання права власності на мережі та обладнання.

Представники "Енергетика" стверджують, що майно не вибувало з володіння підприємства з 1998 року, коли його нібито передали на підставі наказу Міністерства машинобудування.

Водночас адвокати "Вардингс" ставлять під сумнів документи, якими позивач обґрунтовує свої майнові права. За їхніми словами, на момент оформлення передачі майна державного підприємства "Київський радіозавод" уже не існувало - воно припинило діяльність за 40 днів до цього.

Натомість майно вже належало ДАХК "Київський радіозавод", створеній відповідно до постанови Кабінету Міністрів у 1997 році. Цим же рішенням передбачалася передача майна державного підприємства до статутного фонду новоствореної холдингової компанії.

Таким чином, за словами адвокатів "Вардингсу", документи, якими "Енергетик" обґрунтовує набуття права власності, могли містити неправдиві відомості. Захист вважає це ознакою їх підробки позивачем.

"Позивач сам відступав від своїх позицій стосовно того, коли в нього виникало право власності і на підставі яких документів. Що свідчить не тільки про його недобросовісність як таку, а й про те, що судді неналежним чином встановлювали обставини", - заявила адвокатка Ілона Мельничук у сюжеті.

Рішення судів і російський слід

У 2023 році апеляційний суд уже вказував на недоведеність права власності "Енергетика" на спірні об'єкти. Однак у грудні 2025 року суддя Господарського суду Києва Леонід Омельченко переглянув обставини справи та визнав право власності на мережі за позивачем. У липні 2026 року апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Раніше адвокати "Вардингс" також заявляли про можливий конфлікт інтересів у діях судді Омельченка та його спільний бізнес з організаторами схеми. За їхніми даними, він був серед засновників ТОВ "Вестінвест", пов'язаного з АФК "Система", нині - АТ "Космічні системи". Ця компанія опосередковано володіє 37% акцій "Енергетика".

Власником "Космічних систем" є бельгійська компанія AlcorSecurity. Зазначалось, що з цією бізнес-структурою пов'язаний громадянин РФ Михайло Євсєєв, а також за нею можуть стояти підсанкційні в Україні Євген та Вадим Гінери.

Євсєєв був співзасновником "Вестінвесту" разом з Омельченком. Сам суддя підтверджував факт спільного заснування компанії, однак заперечував зв'язки з російськими бізнесменами.

Заяви про тиск через СБУ

Як ідеться в сюжеті 5-го каналу, адвокати "Вардингс" також заявляють про можливий тиск на власників компанії та суди, які розглядають справу, із використанням правоохоронних органів.

За словами захисту, у червні 2024 року на підставі рапорту співробітника СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Підставою нібито стала інформація про російський страховий номер колишнього керівника "Вардингс" Ігоря Бездольного.

Адвокати стверджують, що рапорт містив численні невідповідності, зокрема неправдиві відомості про роботу Бездольного в структурах так званої ЛНР та Росгвардії, а також помилки в розрахунку відповідного стажу.

Попри це, у квітні 2025 року співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ провели обшуки у квартирі директорки "Вардингс" Наталії Юрис та адвоката компанії Даніїла Снісаренка.

Першим заступником начальника цього департаменту на той час був бригадний генерал СБУ Сергій Дука, який нині є фігурантом антикорупційної операції НАБУ та САП "Карфаген". За твердженням адвокатів "Вардингс", співробітники СБУ діяли за його наказом.

25 листопада Касаційний господарський суд продовжить розгляд спору. Від рішення суду залежатиме подальша доля енергетичних мереж на території колишнього Київського радіозаводу.