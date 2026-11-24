У справі "Карфаген-2" НАБУ оприлюднило нові подробиці обшуку генерал-майора СБУ Сергія Дуки. Детективи заявляють про погрози зброєю та його відмову від допиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ .

У НАБУ заявили, що фігуранти кримінальних проваджень бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нерідко викривляють обставини справ, щоб захистити себе.

Тому в антикорупційному органі вирішили оприлюднити подробиці слідчих дій щодо генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який є підозрюваним у справі "Карфаген-2".

Що відбувалося під час обшуку

За даними НАБУ, 4 листопада детективи прибули до будинку Дуки з ухвалою суду на проведення обшуку. Перед входом на територію вони неодноразово представилися та показали документи, які дозволяли провести слідчу дію.

У будинку перебували генерал та співробітники СБУ. Вони чули детективів і відповідали їм, однак відмовлялися відчиняти двері та пускати слідчу групу всередину. У НАБУ розцінюють це як перешкоджання роботі детективів. Бюро також оприлюднило відео початку обшуку із записом розмови.

Після тривалої розмови один із працівників НАБУ спробував перелізти через паркан, щоб відчинити хвіртку та забезпечити доступ детективам. За твердженням бюро, у цей момент на нього спрямували зброю.

Згодом детективи помітили співробітника СБУ з пістолетом біля вікна другого поверху. Адвокат прибув на місце приблизно через 40 хвилин, однак, як стверджують у НАБУ, Дука не відчиняв двері ще щонайменше годину.

Чи мали право проводити обшук без участі внутрішньої безпеки СБУ

Окремо в НАБУ пояснили, що статус охоронюваної особи не звільняє від проведення слідчих дій і не передбачає особливого порядку обшуку.

За твердженням бюро, жоден нормативний документ не зобов'язує детективів чекати на прибуття співробітників внутрішньої безпеки для перевірки перед початком обшуку. Також законодавство не встановлює окремих правил проведення таких дій щодо осіб, які перебувають під охороною.

Дука відмовився від допиту

Ще один епізод стосується допиту генерал-майора. Під час засідання тимчасової слідчої комісії Дука заявив, що його жодного разу не допитували. У НАБУ та САП заперечують це твердження.

За інформацією антикорупційного бюро, допит відбувся після затримання підозрюваного та за участі його адвоката. Водночас Дука відмовився давати показання. Свою відмову він і захисник засвідчили підписами у протоколі допиту.

Чому адвокат Дуки просив провести суд у закритому режимі

Антикорупційне бюро оприлюднило лист СБУ, підписаний виконувачем обов'язків голови відомства. У документі йдеться про нібито загрозу життю Дуки з боку російських спецслужб.

За даними НАБУ, цей лист до суду подав адвокат підозрюваного. Захисник використав його, щоб обґрунтувати клопотання про проведення засідання з обрання запобіжного заходу в закритому режимі - без трансляції.

Саме через цей документ журналістів спочатку не допускали до зали суду. Водночас у НАБУ звернули увагу, що приблизно через 10 днів після цього Дука взяв участь у відкритому засіданні тимчасової слідчої комісії, яке транслювали наживо.

Коли суд розгляне апеляцію на запобіжний захід Дуки

Розгляд апеляції щодо запобіжного заходу генерал-майора СБУ запланований на четвер, 26 листопада 2026 року. Засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду має розпочатися об 11:00.

Справу розглядатиме колегія суддів у складі Никифорова, Чорної та Павлищина.

У САП заявили, що наполягатимуть на відкритому судовому засіданні з трансляцією на YouTube-каналі ВАКС.