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Підрив повністю зруйнував Каховську ГЕС, - Укргідроенерго

Фото: Каховська ГЕС (maxar)
Автор: Наталія Гурковська

Каховська ГЕС повністю зруйнована після підриву окупантами у вівторок, 6 червня. Станція відновленню не підлягає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідроенерго.

Епіцентром підриву стала машинна зала, через що зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано.

"Станція відновленню не підлягає", - констатували спеціалісти.

За їх припущеннями, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Зокрема, станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується.

Підрив Каховської ГЕС

Через підрив росіянами Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

За даними ОК "Південь", окупанти зрозуміли вже масштаби техногенної катастрофи, яку накоїли та вже самі евакуюються з небезпечних районів. За словами представниці прес-центра Наталії Гуменюк, ця НС - це чергова карта техногенного шантажу РФ, яку хотіли розіграти окупанти, щоб тиснути на сили оборони та Україну.

Детальніше про вплив на Крим та роботу ЗАЕС, яка вкрай залежить від води Каховської ГЕС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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