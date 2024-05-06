Підрив мосту в Часовому Яру: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію

"Можу зазначити, що Збройні сили України міст через канал Сіверський Донець-Донбас не підривали. Навпаки - було так, що наші підрозділи відбудовують той міст для того, щоб мати шляхи сполучення. І якраз, коли йшов процес, коли наша вантажівка перебувала там і привезла будматеріали, по ній влучили FPV-дрони", - заявив Волошин.

За його словами, в результаті влучання ніхто не загинув, однак було пошкоджено транспорт.

Він також зауважив, що наразі ситуація навколо Часового Яру не змінилася і контролюється Силами оборони України. Там тривають активні бойові дії і вдень і вночі.

Волошин розповів, що за останні дні жодних територіальних успіхів у росіян там не було, ворожих військ у місті немає.

Що передувало

Раніше у ЗМУ з'явилась інформація про нібито підрив українськими силами мосту через канал Сіверський Донець-Донбас. Нібито це було зроблено для того, щоб перешкодити просуванню російських військових.

Ситуація навколо Часового Яру

Останні тижні Росіяни активували свої спроби захопити місто Часів Яр, адже їм таку задачу поставив російський диктатор Володимир Путін.

Нещодавно Сили оборони посилили кількість своїх військових на цьому напрямку. Однак в ГУР вважають, що захоплення росіянами Часового Яру можливе, адже там застосовується вже традиційна для росіян практика.

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