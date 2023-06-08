Підрив Каховської ГЕС змусить росіян зменшити кількість мінометних ударів, - експерт

Розлив вони в результаті підриву Каховської ГЕС може призвести до зменшення мінометних атак, оскільки їхня ефективна дальність обмежена 6 кілометрів.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна.

За його словами, російська артилерія нікуди не пішла і продовжує працювати по Херсону та передмістю. Окрім першої лінії, решту рубежів вода не зачепила.

Водночас експерт звертає увагу на те, що росіяни готують оборонні споруди дедалі ближче до Криму. Ймовірно, побоюючись можливого просування ЗСУ на південь з боку Запорізької області. І попри мінні поля та велику кількість окопів, навряд чи це серйозно вплине на здатність наступати, упевнений він.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Пізніше в "Укргідроенерго" повідомили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Зокрема, у Херсонській області затоплено вже 600 кв. км. Найгірша ситуація складалася на лівому березі Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією. При цьому росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

Окрім того, в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

Навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС та "змила" свою оборону, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.