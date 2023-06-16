Підрив Каховської ГЕС. Постраждалі отримають компенсації за зруйноване житло

Кабінет міністрів розробив механізм компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло для жителів, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Глава уряду заявив, що в Україні створили реєстр громад, які постраждали через теракт на Каховської ГЕС. Туди увійшли 200 населених пунктів Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

"Також на виконання доручення президента Володимира Зеленського розробили механізм компенсацій за пошкоджені та зруйновані будинки", - зазначив Шмигаль.

Механізм буде схожий на програму "єВідновлення", але подавати заявки потрібно буде через органи місцевого самоврядування. Кабмін виділив на компенсації понад 980 млн гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Людина обиратиме один із двох варіантів. Або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку", - додав прем'єр.

Також у Херсонську область направлять з 10 регіонів по 15 фахівців, які проведуть технічне обстеження пошкодженого житла. Шмигаль закликав постраждалі громади оперативно сформувати відповідні комісії.

Виплати для постраждалих через підрив ГЕС

Кабінет міністрів анонсував одноразові виплати для жителів півдня України, які постраждали через підрив окупантами Каховської ГЕС. Жителі з підтоплених регіонів отримають по 5 тисяч гривень.

Уряд виділив на програму 560 млн гривень. Виплати хочуть запустити вже протягом тижня.

Прем'єр Денис Шмигаль також повідомив, що Україна веде переговори міжнародними гуманітарними організаціями для виплати допомоги постраждалим.

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